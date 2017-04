Homans moet maandag tekst en uitleg geven in Vlaams Parlement over erkenning Beringse moskee

Brussel / Beringen - Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) wordt maandag in het parlement verwacht. Ze moet er tekst en uitleg geven bij haar beslissing om de erkenning in te trekken van de Fatih-moskee in Beringen. Voorzitster Mercedes van Volcem (Open Vld) van de bevoegde commissie zal ook de Staatsveiligheid uitnodigen om achter gesloten deuren het rapport toe te lichten dat Homans aangreep voor haar beslissing.

Homans kwam donderdagavond opnieuw onder vuur te liggen. De N-VA-minister had een rapport van de Staatsveiligheid als basis aangewezen voor haar beslissing om de erkenning in te trekken van de Fatih-moskee in Beringen. Maar in een uitzonderlijke demarche liet de inlichtingendienst weten dat “elementen van haar rapport aanleiding geven tot conclusies die door de dienst zelf nooit werden getrokken”.

Oppositiepartijen sp.a en Groen eisten dat de commissie Bestuurszaken van het Vlaams Parlement vrijdag nog zou samenkomen om Homans aan de tand te kunnen voelen. Ze willen ook inzage in het rapport van de staatsveiligheid, desnoods achter gesloten deuren.

Hun vraag wordt nu grotendeels ingewilligd, al zullen ze nog tot maandag geduld moeten tonen. Om 14 uur zal de commissie samenkomen, meldt voorzitster Van Volcem. “De minister is ter beschikking. Ik zal ook de Staatsveiligheid uitnodigen met het verzoek om het rapport toe te lichten achter gesloten deuren.”

(belga)