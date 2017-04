Onze beste uittips voor deze week

Ben je op zoek naar een boeiend bezoek of een leuke activiteit de komende week? In Limburg is er heel wat te beleven. Dit zijn onze tips voor de komende week. Zeg nu nog eens dat er in onze provincie niets te doen valt.

Op ontdekking tijdens Week van de Provinciedomeinen

Rust, avontuur én groen. Dat is waar de provinciedomeinen voor staan. U kan dat volgende week zelf vaststellen tijdens de Week van de Provinciedomeinen. In Limburg ligt de focus op Domein Nieuwenhoven (Sint-Truiden) en het Dommelhof (Neerpelt). U kan er deelnemen aan extra activiteiten, zoals een bezoek aan de bioboer in Sint-Truiden of een kennismaking met een nieuw parcours in het Klankenbos (in Neerpelt). Ook de Halve Maan (Diest) en Het Vinne (Zoutleeuw) doen mee aan deze speciale week.

Vanaf maandag 10 tot maandag 17 april.

www.weekvandeprovinciedomeinen.be

Plantjes kopen of ruilen op eerste Plantendag

De Landelijke Gilde Alken en de imkerbond ‘De vlijtige bestuivers’ organiseren zondag voor het eerst een ‘Alkense Plantendag’ en dat aan het Sint-Jorisheem. Ze willen hiermee de biodiversiteit verbeteren. U kan er plantjes, kruiden, bloemen en tuingerief kopen op een speciale plantenmarkt en iets bijleren over het leven en het belang van bijen. Ook gewone tuinliefhebbers kunnen er struiken, bloembollen en zaadjes ruilen, weggeven of verkopen. Er is ook kinderanimatie voorzien.

Zondag van 10 tot 16 uur, Hendriksveldstraat. Gratis toegang.

www.alken.be

6 km zwemmen bij afdaling van de Maas

Ieder jaar op Palmzondag organiseert duikschool Samantha ‘De afdaling van de Maas’. De deelnemers (in speciale pakken en zwemvliezen) zwemmen dan 6 km in de Maas. Het geldt meteen ook als een officiële wedstrijd voor het Belgisch kampioenschap. Ook voor toeschouwers is dit een leuk event. Zij kunnen het traject volgen vanaf de Pater Sangersbrug tot aan de haveningang van Heerenlaak via de Klauwenhofweg. De aankomst is aan restaurant De Leeuwerik in Aldeneik.

Zondag, startschot om 14.15 uur aan de Labaerdijk. Gratis voor toeschouwers.

www.samantha-maaseik.be/vinzwemmen

Honderden Ford Mustangs op Mustang Fever

Liefhebbers van één van de meest nostalgische en legendarische auto’s - we hebben het over de Ford Mustang natuurlijk - moeten dit weekend naar Heusden-Zolder waar de 15de editie van Mustang Fever wordt georganiseerd. U kan zich vergapen aan zo’n 300 Mustangs (oldtimers en nieuw) en ook aan zo’n 5.000 miniatuurmodellen. Verder zijn er een Mustangcafé, een roofvogelshow en real American music.

Zaterdag en zondag, vanaf 10 uur. Schaapsweg 4. Gratis toegang.

www.mustanggarage.be

Wandelzoektocht voor de hele familie

In Meeuwen kan u zondag dankzij OKRA deelnemen aan een ontspannende wandel-foto-zoektocht door de gemeente. Het totale traject bedraagt zo’n 4 km en onderweg moet u natuurlijk goed uitkijken om de opdrachten tot een goed einde te brengen. Jong en oud zijn welkom want de uitstap is bedoeld voor de hele familie. De wandeling is ook geschikt met buggy’s of rolstoelen..

Zondag, vertrekken tussen 10 en 14 uur. ‘t Heem, Kloosterstraat 5. Deelnemen: 3 euro (2 euro voor leden).

Volop genieten van bloesems tijdens vuurpottennocturnes

Voor wie de bloesems wil zien, het is nu echt het moment: de kersenbomen staan in volle bloei en dezer dagen zijn ook de perenbloesems massaal aan het ontluiken. Het ideale moment dus voor een wandeling of fietstocht in Haspengouw. Nog een leuk idee zijn de vuurpottennocturnes die op vrijdag en zaterdag worden georganiseerd in onder meer Kortenbos en Nieuwerkerken. U wandelt dan ’s avonds door de boomgaarden en vuurpotten en kan u laten meeslepen door fruitverhalen en muzikale acts. Vooraf inschrijven is nodig.

www.bloesemfeesten-haspengouw.be

www.toerismelimburg.be

Alles over paarden tijdens Horse Awareness Event

Op domein Panhof staat zondag voor het eerst een Horse Awareness Event op het programma. Paardenliefhebbers (en iedereen die dat wil worden) kunnen er mekaar ontmoeten voor onder meer heel wat demonstraties, een gastshow dressuur, uitleg over therapieën voor paarden, ponyritjes, lezingen, infostandjes, enz.

Zondag van 10 tot 17 uur. Panhovenstraat 5. Ticket kassa: 7,50 euro (gratis voor -12 jaar).

www.horse-awareness-event.be

Wandeldag door Overpeltse bossen

Vanuit Holheide kan u zaterdag deelnemen aan de Holventocht. Dat is een geheel van wandelingen door de Overpeltse bossen. U kan kiezen uit verschillende routes vanaf 5 tot en met 20 km.

Zaterdag, start tussen 8 en 15 uur, parochiezaal Bremstraat 25.

Deelname: 1,5 euro (gratis voor -12 jaar). Meer info op www.debokkenrijders.be

Stoeten in Tessenderlo en Beverlo

Wie nu zondag wil genieten van een zonnige carnavalsoptocht, moet naar West-Limburg. In Tessenderlo trekt de stoet van de Orde van de Bierneuzen uit, en in Beverlo (Beringen) die van de Orde van de Schacht. Start telkens om 14.11 uur.

Zondag, om 14.11 uur.

www.fen-vlaanderen.be

Opnieuw wekelijkse antiek- en brocantemarkt in Hasselt

Nog tot eind oktober kan u voortaan elke zaterdag opnieuw naar de wekelijkse antiek- en brocantemarkt in Hasselt. Die vindt plaats op het Kolonel Dusartplein waar u rustig kan snuisteren tussen antiek, brocante en curiosa.

Zaterdag, van 7 tot 13 uur.

www.visithasselt.be/markten