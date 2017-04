Zwaar ongeval op E314 in Lummen: "Twee doden"

Lummen - Door een ongeval op de E314 tussen Lummen en Leuven ter hoogte van Lummen-Centrum was het een tijdlang aanschuiven tussen het Circuit Zolder en Lummen-Centrum. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Wie van Hasselt naar Gent of Brussel moest, stond er een uur in de file, en kon daarom beter omrijden via Antwerpen.

Omstreeks 2.20 uur vrijdagochtend gebeurde ter hoogte van Lummen-Centrum een aanrijding tussen een personenwagen en een vrachtwagen. Bij het ongeval zouden twee doden gevallen zijn. Er werd één rijstrook afgesloten. Het parket is ter plaatse gestuurd voor vaststellingen. De parketdeskundige gaf de rijstrook omstreeks 6.55 uur opnieuw vrij.