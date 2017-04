Foutparkeren in kost Limburgs koppel 5.000 euro

Maasmechelen - Valerie en Dennis uit Maasmechelen denken voortaan ongetwijfeld twee keer na voor ze hun wagen opnieuw aan de Scheldekaai in Antwerpen parkeren. “Het wegtakelen van onze Ford Fiesta heeft 5.000 euro gekost”, zucht Valerie Hermans. Volgens haar heeft de stad te laat waarschuwingsborden met ‘verboden parkeren’ geplaatst. “Het was volstrekt onduidelijk dat je daar niet mocht staan.”

