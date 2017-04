Limburg verwelkomt hippe & Other Stories

Hasselt -

Kleding, schoenen, beauty en accessoires voor frisse vrouwen met gevoel voor fashion: vandaag om 12 uur zwaaien de deuren van de gloednieuwe Hasseltse & Other Stories open. Na H&M en COS is & Other Stories het derde concept van de Zweedse H&M Group, dat voet aan wal zet in de onze provinciehoofdstad. “& Other Stories is een alleenstaand merk binnen de groep”, zegt Andrea Roos van & Other Stories. “We zijn duurder dan H&M, maar zitten in dezelfde prijsklasse als COS.” Uw krant mocht als eerste binnenkijken in de nieuwe winkel.