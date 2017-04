Mia Houben: De Genkse buurvrouw die de straat beter maakte

Genk -

Buren die voor elkaar zorgen, ook in slechte tijden: ja, het bestaat nog. Meer bepaald op de Boomweg in Genk, waar de bewoners een bezoekschema opstelden nadat ze hadden vernomen dat Mia van op de hoek terminaal ziek was. “Wij lopen elkaars deur niet plat, maar we weten dat we op elkaar kunnen rekenen.”