OPINIE. "Een vereenvoudiging van onze belastingen kan het maandinkomen van elk Belgisch gezin met 200 euro verhogen"

We mogen binnenkort onze belastingbrief weer invullen. De gewesten hebben volop gebruikgemaakt van hun bevoegdheid om aanpassingen te doen. Er zijn 101 veranderingen. De aangifte telt nu 885 onderwerpen. Vijftig jaar geleden , toen de gewesten Vlaanderen en Wallonië nog niet bestonden, telde een belastingbrief slechts vier bladzijden. Er waren toen veel minder soorten belastingen. Omdat de overheid toen slanker was, lag het totale bedrag aan belastingen véél lager.

We moeten ook zoals elk jaar 50 euro betalen voor de meest inefficiënte belasting die de geschiedenis van de mensheid ooit zal gekend hebben: de Vlaamse Zorgverzekering. Daarnaast zijn er nog vele andere belastingen: BTW, accijnzen, allerlei gemeentelijke belastingen en provinciebelastingen.

We betalen belastingen, maar we krijgen ook geld van de overheid: kindergeld, pensioen, werklozensteun, uitkeringen wegens ziekte of invaliditeit en desnoods krijgen we geld van het OCMW. Die toelagen zijn het omgekeerde van belastingen: we krijgen in de plaats van te betalen. Het zijn dus “negatieve” belastingen. De groei in omvang en complexiteit van “negatieve” belastingen is al even indrukwekkend als die van de “positieve” belastingen, in aantal en bedrag. Duizenden organisaties en honderdduizenden mensen zijn erbij betrokken, waarvan bijvoorbeeld 57.000 artsen die via ziektebriefjes kunnen bepalen of iemand van de ziekenkas een vervangingsinkomen krijgt. De wildgroei aan positieve en negatieve belastingen heeft er toe geleid dat geen enkel mens (en zelfs geen computer) ze nog allemaal kent. Als er zoals dit jaar meer dan honderd veranderingen zijn voor de positieve belastingen en waarschijnlijk evenveel bij de negatieve belastingen dan dringt deze conclusie zich op: dit is zéér slecht overheidsbeleid. Het is het gevolg van een compleet uit de hand gelopen regeldrang van onze federale, regionale, provinciale en gemeentelijke overheden.

De meeste reglementen beschrijven niet alle denkbare mogelijkheden en zijn bovendien in woordkeuze of zinsconstructie niet altijd duidelijk. De subjectiviteit van de procedures helpt ook niet en is mede oorzaak van de vele misbruiken zoals onlangs nog met het ten onrechte erkennen van toelagen voor nepinvaliden. De onoverzichtelijkheid en de misbruiken leiden tot meer werk voor advocaten en rechters. Een correcte rechtspraak is echter niet mogelijk als de wetten niet duidelijk zijn. Dat is nu het geval en vele medeburgers maken er een sport van om het systeem te grazen te nemen, tot frustratie van buren en kennissen die dat niet wensen, of die er niet in slagen of niet durven.

Een grondige vereenvoudiging van onze positieve en negatieve belastingen zou veel geld besparen aan onze samenleving waardoor het inkomen van elk Belgisch gezin met 200 euro per maand zou verhogen! Bovendien: een duidelijk, eenvoudig systeem wordt als rechtvaardig aangevoeld, wat bijdraagt tot ons geluk.

Waar wachten we op?