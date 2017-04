Zo word je miljonair met vintage kledij

Ze speurde vintagewinkels af naar pareltjes die ze later voor een veelvoud doorverkocht en legde zo de basis van de succesvolle onlineboetiek Nasty Gal. Het verhaal van de Amerikaanse onderneemster Sophia Amoruso was boeiend genoeg voor Netflix om het te verfilmen.

Na onder meer Orange is the new black en Narcos pakt Netflix later deze maand opnieuw uit met een serie die losjes gebaseerd is op waargebeurde feiten. Girlboss is gebaseerd op het gelijknamige boek, geschreven door de Amerikaanse onderneemster Sophia Amoruso, oprichtster van de onlineboetiek Nasty Gal.

Amoruso schuimde tweedehandswinkels af en had een neus voor vintage pareltjes, die ze daarna voor een veelvoud van de originele prijs doorverkocht via veilingwebsite Ebay. Sociale media waren toen nog lang niet zo groot als nu, maar Amoruso maakte wel al handig gebruik van MySpace om met haar klanten te communiceren.

In 2008, twee jaar nadat de toen 22-jarige Amoruso was gestart met haar lucratieve verkoop, nam ze afscheid van Ebay en kreeg haar onlineboetiek Nasty Gal Vintage een volledig eigen website, wat het bedrijf nog meer deed groeien.

Al liep niet alles op rolletjes voor het bedrijf: zo waren er ex-werknemers die een rechtszaak aanspanden omdat hun ontslag het rechtstreekse gevolg zou zijn van een zwangerschap.

Na een investeringsronde kwam er in 2012 ook een eigen kledingcollectie en twee eigen winkels, maar vier jaar later was de pret uit en vroeg het bedrijf het faillissement aan, nadat ook Amoruso al een stap terug had gezet. Dankzij de overname van een Brits concern eerder dit jaar bleef de retailer wel in de lucht.

Genoeg stof om te verfilmen, dachten ze bij Netflix, die actrice Britt Robertson (eerder te zien in Tomorrowland) selecteerde om de ambitieuze Amoruso te vertolken. Het eerste seizoen, bestaande uit dertien afleveringen, wordt op 21 april gelanceerd.