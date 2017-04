24 maanden cel gevraagd voor verkrachting slapende ex

Hasselt - Een 27-jarige man uit het Antwerpse is donderdag voor de rechter in Hasselt moeten verschijnen op verdenking van verkrachting, bezit kinderporno en agressie. Hij wordt er van verdacht meerdere keer ongevraagd seks gehad te hebben met zijn vroegere partner in Lommel. Zelf bekende hij maar een zaak.

“Ze sliep nog. Ik heb haar genomen”, verklaarde man tegen de speurders. De verdachte voegde er meteen aan toe dat het slachtoffer er enorm van genoten had. Volgens de advocaat van het slachtoffer misbruikte hij de vrouw zowel mentaal als fysiek. Ook gaf hij ze klappen toen ze hem betrapte op het aanmaken van valse e-mailaccounts waarmee de man zich op chatsites begaf.

De vrouw vroeg een schadevergoeding van 6.250 euro. De procureur vorderde 24 maanden cel en baseerde zich onder meer op de verklaringen van de moeder van de vrouw. Eerder had de man al eens 18 maanden cel uitstel gekregen voor zedenfeiten en kinderpornobezit. De verdediging stelde dat er geen sprake was van verkrachting en dat de vrouw wel degelijk haar woord gegeven had. “Hoe geloofwaardig zijn de uitspraken van de moeder eigenlijk”, aldus de raadsman.

Vonnis op 4 mei.