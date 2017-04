Looise moeder en dochter zijn 70.000 euro drugsgeld kwijt

Tessenderlo - De Hasseltse strafrechter heeft donderdag en Looise vrouw van 34 en haar moeder van 62 veroordeeld voor grootschalige drugshandel. Dochterlief zit sinds augustus vorig jaar in de cel en kreeg eerder al 18 maanden cel voor gelijkaardige feiten.

Het duo dealde tussen december 2011 en augustus 2016 cannabis, cocaïne, ghb, speed en xtc. Bij een huiszoeking bij de moeder troffen de speurders bijna 1 kilo speed aan. De aangehouden vrouw is ook schuldig bevonden aan illegaal wapenbezit en agressie. Dochter en moeder kregen respectievelijk 40 en 15 maanden straf, waarvan de helft met uitstel.

Ook is hun drugsopbrengst van 70.000 verbeurd verklaard. Voor hun activiteiten konden ze rekenen op de hulp van een 43-jarige Beringenaar en een man van 31 uit Olen. Ze stonden onder meer in voor het leggen van contacten en het leveren van de drugs. Het leverde hen 10 maanden effectief en 10 maanden met uitstel op. Ook zijn ze samen 28.000 euro aan vermogensvoordeel kwijt. Tot slot is een 47-jarige Mechelaar veroordeeld tot 10 maanden met volledig uitstel. Hij stond bekend als een grote afnemer van ghb.