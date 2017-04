Vier clubs uit hoogste klasse hebben nog geen licentie, maar niemand maakt zich zorgen

KV Kortrijk, Sporting Lokeren, Excel Moeskroen en promovendus FC Antwerp kregen woensdag nog geen licentie voor het seizoen 2017-2018, maar de vier clubs maken zich sterk dat ze op 12 april wel goed nieuws krijgen van de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

KV Kortrijk moest zijn dossier opnieuw indienen, omdat de licentiecommissie het rapport rond de functie van Karim Belhocine tegen de eerste deadline nog niet had afgerond. Belhocine nam zonder Pro Licence-diploma de taken van de hoofdcoach voor zijn rekening, al was zijn officiële functie Directeur Voetbalzaken. Sinds 8 maart volgt hij de opleiding en mag hij wel fungeren als T1 van de Kerels. “Onze licentie is in orde, dat staat zwart op wit op papier. We lopen enkel wat vertraging op”, zegt KVK-voorzitter Joseph Allijns.

Promovendus Antwerp kijkt 12 april ook met veel vertrouwen tegemoet. De Great Old diende op 30 maart zijn dossier in, maar werd nog uitgenodigd voor enkele bijkomende vragen. “De Licentiecommissie neemt ons dossier nu nog even in beraad”, klinkt het. De club ontkent met klem dat de schadeclaim van ex-voorzitter Eddy Wauters de oorzaak is. Een Brusselse rechter veroordeelde de Great Old tot het betalen van zo’n zes miljoen euro aan Wauters.

Excel Moeskroen moest nog enkele bijkomende boekhoudkundige stukken overmaken, maar is overtuigd van hun sterke licentiedossier. “We zijn er financieel zelfs stabieler op geworden”, reageert Moeskroen.

Sporting Lokeren reageerde woensdagavond al dat “de goedkeuring van hun dossier slechts een formaliteit is.”