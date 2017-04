Joyrider slaat weer toe: rit van 700 km met bus

De tiener uit het Duitse plaatsje Heinsberg die in maart werd aangehouden wegens vier gevallen van joyriding met touringcars heeft weer toegeslagen.

Volgens de Akense politie stal dezelfde 16-jarige zaterdag een bus in Alsdorf bij Aken. In twee dagen tijd reed hij er meer dan 700 kilometer mee totdat hij de bus in een straat in Aken klemreed. Omdat hij altijd de tachograaf gebruikte, kon de gereden afstand exact bepaald worden.

De politie van Aken heeft de 16-jarige deze week opnieuw aangehouden. Volgens de politie reden nog twee vrienden mee in de gestolen bus.