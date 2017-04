15 maanden cel voor man die ‘beste vriendin’ op sekssite zet

Maasmechelen - De correctionele rechter in Tongeren veroordeelde een 45-jarige man uit Maasmechelen tot een celstraf van 15 maanden met uitstel omdat hij zijn beste vriendin maandenlang pestte. Hij postte naaktfoto’s op sekssites, smeerde haar oprit in met olie en stak de banden van haar auto plat.

De 40-jarige vrouw werd van oktober 2015 tot september 2016 het slachtoffer van verschillende pesterijen. Zo trof zo lijm aan in het slot van haar voordeur, werd haar oprit besmeurd met olie en zaten er diepe krassen in de lak van haar auto. In november ontving de vrouw een anonieme brief waarin melding werd gemaakt dat haar naaktfoto’s op het internet geplaatst zouden worden.

Verder kreeg ze ook scheldwoorden naar haar hoofd geslingerd. Niet veel later bleek de vrouw met al haar gegevens op sekssites te staan. “Ze kreeg opeens tientallen oproepen, een cascade aan seksueel getinte sms-berichten van mannen die haar online hadden gevonden”, zegt haar advocaat. Ondertussen huilde de vrouw uit op de schouders van haar ‘beste vriend’, die de kans mooi zag om in de richting te wijzen van haar buurman waarmee ze vroeger nog een affaire had.

Mayonaise

Tot de vrouw van een gemeenschappelijke vriendin te horen kreeg dat niet haar ex-minnaar maar wel haar kameraad in het uitgaansleven seksfilmpjes van haar verspreidde. “Hij ontkende staalhard en bleef gewoon verdergaan”, aldus de advocaat van het slachtoffer.

“De man gooide uiteindelijk een pot mayonaise stuk tegen de gevel van haar woning. Ik durf zeggen dat meneer een psychopaat is.” De man ontkent echter elke aanklacht. “Dat ik haar zo vaak anoniem opbelde was gewoon om haar iets te vragen over het chippen van de hond”, klonk het. “Ze was mijn beste vriendin”, hield hij vol.

De man kreeg een straf met uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij zich laten begeleiden door een therapeut en minstens 500 meter van de woning van zijn ‘beste vriendin’ wegblijven. De vrouw krijgt een schadevergoeding van 4.770 euro.