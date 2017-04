Word chauffeur voor de CMobiel?

Hasselt - Samana CM Hasselt is sedert 2016 gestart met een project 'CMobiel'. De CM vervoerdienst is er speciaal voor personen in een rolwagen die, om zich te verplaatsen, een beroep moeten doen op aangepast vervoer.

Momenteel zijn wij naastig op zoek naar chauffeurs in de regio Hasselt om op vrijwillige basis ritten uit te voeren met het busje van CMobiel. Je kan zelf je engagement bepalen en krijgt hiervoor niet alleen voldoening van je vervoerde cliënten maar ook een onkostenvergoeding voor je prestaties. Heb je verder nog vragen of wil je eens proeven van onze dienstverlening, neem gerust contact op met ons op het nummer 011 28 02 63 of per e-mail cmobiel.limburg@cm.be en wij helpen je graag verder.