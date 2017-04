Vanaf vrijdag strengere identiteitscontroles (en langer wachten) voor wie Europa in- en uitreist

Wie in of uit de Schengenzone reist mag zich vanaf morgen (vrijdag) aan strengere identiteitscontroles verwachten. Zo worden vanaf morgen alle reizigers door politiedatabanken gehaald. Deze maatregelen gelden niet enkel op de verschillende luchthaven maar ook voor wie de trein neemt. De politie raadt alle reizigers aan op tijd te vertrekken omdat de wachttijden kunnen oplopen.

Tot voor kort kon de reiziger vrij vlot voorbij de grenscontrole. Over het algemeen controleerde de politie de geldigheid en de echtheid van het identiteitsdocument en keek ze of de foto overeenstemde met de persoon die voor hen stond.

Voor wie binnen de Schengenzone reist, blijven de regels hetzelfde. Wie echter de Schengenzone wil verlaten of betreden, wordt strenger gecontroleerd.

De Schengenzone omvat 26 landen. Het gaat om alle EU-lidstaten behalve Groot-Brittannië, Ierland, Bulgarije, Kroatië, Cyprus en Roemenië (al is het wel de bedoeling dat die laatste vier op termijn bij Schengen aansluiten). Daarnaast maken ook niet-EU-lidstaten Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein deel uit van de zone.

Nieuwe regels

Een nieuw artikel in de Schengen-grenscodereglementering verscherpt de veiligheidsmaatregelen en bepaalt dat de grenspolitie voortaan elke reiziger in de politionele databanken moet checken. Onder meer de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Afrika en Azië liggen niet in Schengen.

De strengere controles gelden ook voor wie met de Eurostar naar Londen gaat. Het Verenigd Koninkrijk is geen lid van de Schengenzone. Foto: BELGAIMAGE

De strengere grenscontroles zijn van toepassing aan alle Schengen-grensdoorlaatposten, meer bepaald de luchthavens Brussel Nationaal (Zaventem), Bierset, Gosselies, Deurne, Oostende en Wevelgem. Die grondigere controles gelden ook voor wie de trein naar Londen neemt en voor wie via de haven van Gent, Antwerpen, Oostende, Zeebrugge, Blankenberge en Nieuwpoort de Schengenzone wil verlaten of binnenkomen. Daar mag je je dus verwachten aan iets langere wachttijden.

‘Kom op tijd’

De politie vraagt dan ook aan alle reizigers om zich hierop voor te bereiden en op tijd te komen zodat hun reis vlekkeloos kan starten.

“De ervaring leert dat personen die geseind staan, nadat ze verschillende malen door een politiedienst werden uitgenodigd, juist voor hun vertrek tegen de lamp lopen”, zegt Peter De Waele, woordvoerder van de federale politie. “We nemen elke seining ernstig; we zijn er nu eenmaal toe verplicht elke seining onder de loep te nemen en te behandelen. Dat laatste betekent: contact opnemen met het parket of met de politiedienst die de seining uitschreef. Wie dus weet dat hij bijvoorbeeld zijn woonstverandering niet gemeld heeft of zijn verbod tot sturen nog moet tekenen, springt best voor zijn reis eens binnen in het politiekantoor.”