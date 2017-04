MUTFAKTAYIM* * Ik ben in de keuken

De Maasmechelse hobbykokkin Beyhan Agirdag is met haar 179.000 fans bekender dan Jeroen Meus op Insta-gram. Op de sociale netwerksite deelt ze onder de naam mutfaktayim_b klassieke en eigentijdse Turkse gerechten. Beyhan toont iedere vrijdag haar favoriete Turkse klassiekers ook in deze krant.

IIngrediënten: Vooor het deeg: 250gr bloem, 125gr koude boter, 5el suiker, 1el vanillesuiker, 50ml koud water, snuifje zout. Voor de vulling: 200ml tahin (sesampasta), 80gr gemaalde walnoten, 120gr suiker. Om te bestrijken: 1el suiker, 1 eiwit, sesam.

Bereiding:

- Doe de bloem, suiker, vanillesuiker en zout in een grote mengkom en voeg de koude boter in blokjes toe. Maak knijpende en wrijvende bewegingen, zodat alle droge ingrediënten in de boter worden opgenomen. Niet te lang doorgaan. (Als het deeg goed koud blijft krijg je een knapperig resultaat!).

- Wikkel het deeg in plastic folie en leg een uurtje in de koelkast.

- Meng de sesampasta (tahin), suiker en walnoten.

- Bestuif .bakpapier met een beetje bloem Rol het deeg uit tussen bakpapier en plasticfolie op een cirkel van circa 30cm. (hoeft niet netjes)

- Prik het deeg over de hele bodem in met een vork.

- Schep het mengsel in het midden van het deeg. Vouw de randen van het deeg om het mengsel.Zorg ervoor dat er geen gaten of openingen ontstaan.(kijk naar de instructievideo op hbvl.be/beyhan!)

- Bestrooi met de sesam

- Klop het eiwit los en bestrijk de bovenzijde van het deeg. Bestrooi met een dun laagje suiker. Verwarm de oven op 200 graden en zet het mengsel ongeveer 30-40min in de oven totdat de korst mooi goudbruin is.

TIP: De tahin en walnoten kun je ook vervangen door fruit !’