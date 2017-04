Britse hof gaat prinsessenspullen verkopen

Het Britse hof lanceert merchandising geïnspireerd op prinses Charlotte die exclusief in de souvenirwinkel van Kensington Palace wordt verkocht. De prinsessenlijn bevat onder meer verkleedspullen, speelgoedtiara's en lipgloss in koninklijk paarse en flamboyante roze tinten.

In de souvenirwinkel van Kensington Palace kunnen bezoekers allerhande koninklijke souvenirs op de kop tikken, maar naast de talrijke prentenboeken, sleutelhangers en koffiemokken met foto's van de Britse koninklijke familie worden er nu ook verkleedspullen aangeboden voor de allerkleinste royaltyfan.

De prinsessenlijn, die geïnspireerd is op prinses Charlotte, bestaat uit allerhande roze en paarse verkleedspulletjes zoals prinsessenjurken, juwelen, lipgloss en andere prullaria waarmee kleine prinsesjes zich graag omringen. Op bepaalde spullen staat ook een fictieve prinses Charlotte afgebeeld.

Hoewel velen zich misschien - terecht of onterecht - vragen stellen bij de smaak van de aankopers van de souvenirwinkel van Kensington Palace, zal deze merchandising ongetwijfeld een groot succes zijn. Een kleurboek met prins William en Kate Middleton in de hoofdrol ging enkele maanden geleden ook al als zoete broodjes over de toonbank.