Honderdduizenden onbestaande kiezers op kieslijst bij Servische presidentsverkiezingen

Bij de presidentsverkiezingen in Servië zouden minstens 800.000 onbestaande personen kiesrecht hebben gehad. Hoewel in het Balkanland slechts 5,9 miljoen personen meerderjarig zijn, stonden er op de kieslijst 6,7 miljoen stemgerechtigden

Eerder had ook de regeringskritische portaalsite Insajder gemeld dat alleen al in Belgrado 23 mensen die in de 19de eeuw geboren zouden zijn, stemrecht hadden. De oudste kiesgerechtigde zag het levenslicht in 1889.

Intussen protesteerden woensdagavond voor de derde dag op rij duizenden voornamelijk jonge Serviërs, verspreid over het hele land, tegen de verkiezing van premier Aleksandar Vucic als president. Vucic, een voormalige ultranationalist die overstapte naar centrumrechts, is sinds 2014 de premier van Servië.

Zondag won hij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen met 55 procent van de stemmen, een veel betere score dan de tien andere kandidaten. Eén van de eisen van de demonstranten is de ‘zuivering van de kieslijsten’, met name het schrappen van alle ‘dode en onbestaande’ kiezers.