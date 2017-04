Mannen hebben eerder last van rimpels dan vrouwen

Vrouwen gaan langer kreukvrij door het leven dan mannen, bij wie het verval al rond hun vijftigste duidelijk zichtbaar is. Dat blijkt rimpel-onderzoek aan het Erasmus MC in Rotterdam.

Merel Hamer, dermatoloog in opleiding bij het Erasmus MC analyseerde 3800 foto’s van ouderen tussen de 51 en 98 jaar, die deelnamen aan een langlopend bevolkingsonderzoek in Rotterdam.

“Tussen de 51 en 75 jaar krijgen mannen eerder én meer rimpels dan vrouwen”, is haar conclusie. “Hun gezicht is voor 4,5 procent bedekt met rimpels, dat van een vrouw voor 3,6 procent. Maar eenmaal de 75 gepasseerd, maken vrouwen een inhaalslag. Zij eindigen op hogere leeftijd met meer groeven in het gezicht.”

Opvallend is wel dat mannen en vrouwen rimpels op andere plekken hebben. Mannen hadden meer diepe rimpels in hun voorhoofd, vrouwen meer kreukjes op de bovenlip. Dat laatste heeft waarschijnlijk te maken met de gezichtsbeharing van mannen op de bovenlip; die maakt de huid steviger.”

Zonlicht, alcohol en roken

”Uit eerder onderzoek weten we dat rimpels voor 55 procent genetisch zijn bepaald. Dus als je ouders veel rimpels hebben, zit het er dik in dat jij die ook krijgt. Maar ook leefstijl kan rimpels verergeren. Zonlicht en roken zijn de grootste risicofactoren: zij beschadigen de huid, waardoor het aan stevigheid verliest. Als je stopt met roken, zullen de al aanwezige rimpels niet verdwijnen, maar het wordt in elk geval niet erger. Ook weten we: hoe meer glazen alcohol een vrouw drinkt, hoe meer rimpels ze heeft.”

Witte huid

“We hebben ontdekt dat mensen met een heel witte huid het minst snel rimpels ontwikkelen. Dat lijkt in eerste instantie onverwacht. Maar we denken dat zij zo snel verbranden dat ze de zon mijden, of goed smeren met zonnebrandcrème, dat er minder rimpels ontstaan. Deze groep ontwikkelt wel eerder pigmentvlekken, ook een teken van veroudering.”

Wat helpt wel?

Wie op oudere leeftijd met een strak huidje door het leven wil gaan, moet nog altijd kunstgrepen laten uithalen, zegt Merel Hamer. Vooralsnog is er geen middeltje op de markt die ons definitief verlost van rimpels. Botox en fillers zijn de bekendste hulpmiddelen. Let op, zegt Hamer: ,,Wanneer je je niet door een ervaren behandelaar laat helpen, kan het mis gaan. In het cosmetisch centrum van het Erasmus MC zien we die voorbeelden: abcessen of bulten in het gezicht bijvoorbeeld na behandeling met permanente fillers. Dat wil je niet.”

Anti-rimpelcrèmes zijn volgens Hamer niet bewezen effectief. Er is maar één crème die helpt tegen fijne rimpels, ‘niet tegen diepe groeven’, en dat is een vitamine A zuurcrème, die alleen op doktersrecept verkrijgbaar is, zegt ze. ”Die crème zorgt voor een peeling-effect die de bovenste laag van de huid eraf scrubt. Door de nieuwe huid die ontstaat worden kraaienpootjes of pigmentvlekken minder goed zichtbaar. Maar je kunt niet onbeperkt smeren: wanneer je te vaak en veel smeert, kan het bijvoorbeeld leiden tot een schaafwond.” Hamers belangrijkste advies: ”Mijd de zon. De uv-stralen brengen schade toe aan de huid.”

Unilever financierde een deel van de studie.