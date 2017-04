‘Onbekend explosief’ vernielt verschillende auto’s in Heerlen

Vanmorgen is in het Nederlands-Limburgse Heerlen een onbekend explosief ontploft. Verschillende auto’s werden beschadigd. Dat schrijft De Limburger. Van de dader of daders is nog geen spoor.

Een geparkeerde personenauto raakte zwaar beschadigd door de ontploffing. Er is onder meer een gat in de bodemplaat en alle ruiten zijn gesprongen. Andere voertuigen in de omgeving liepen lichte schade op.

Volgens een getuige hadden twee mannen ‘iets’ onder een personenauto gelegd en namen ze daarna de benen. Even later volgde de ontploffing. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op om zich te melden.