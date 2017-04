Genk en STVV krijgen groen licht in licentiedossier

De licentiecommissie van de KBVB kent zowel KRC Genk als STVV een Europese licentie als een licentie profvoetbal toe voor het seizoen 2017-2018. Bij Genk zijn er wel nog twee hangende dossiers: een betwisting op het vlak van de roerende voorheffing over de voorbije jaren en een betwisting in verband met ex-speler Ilombe Mboyo. Beide zaken worden in november behandeld door de rechtbank. In Sint-Truiden is er nog een dispuut met ex-speler Naïm Aarab. Die wordt nog deze maand behandeld.

Verder staat in de licentiedossiers te lezen dat STVV zijn eventuele Europese wedstrijden zal afwerken in de Genkse Luminus Arena. Philippe Bormans: “Op dit moment is ons stadion niet conform de richtlijnen voor Europees voetbal. Daarvoor moeten we enkele investeringen doen op het vlak van infrastructuur die ons tussen de 30 en 50.000 euro zouden kosten. Op dit ogenblik is dat geen noodzaak. Vandaar die papieren overeenkomst met Genk. Maar stel dat wij ooit Europa ingaan, dan zullen wij die investeringen wel doen en zullen we wel degelijk onze thuismatchen op Stayen spelen.”

Lommel wel, Antwerp niet

Moeskroen, Lokeren en Kortrijk kregen slecht nieuws van de licentiecommissie. Ook Antwerp, dat naar 1A promoveert, moet afwachten. “Maar de affaire rond ex-voorzitter Eddy Wauters heeft er niets mee te maken”, klinkt het. Verder kreeg in 1B Lommel groen licht. De aanvragen van Union, Cercle en OHL werden voorlopig afgekeurd.