Verdachte geeft zichzelf aan na inval in Genkse wietplantage

Genk - Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder heeft dinsdag een papegaai weggehaald bij een wietteler in de Reinpadstraat in Genk. Het dier verbleef in een kooi vol drek tussen de cannabisplanten. Agenten hadden eerder in het huis de resten van een wietplantage aangetroffen. Een 35-jarige Genkenaar gaf zichzelf aan. Hij zou minstens 500 planten gekweekt hebben.

Agenten van politiezone MidLim voerden dinsdag een huiszoeking uit in het huis in de Reinpadstraat. In de woning met aanpalende loods troffen ze geen cannabisplanten meer aan, maar wel de resten ervan en een groot aantal materialen voor de kweek van de drugs. In twee slaapkamers was de installatie nog intact en de verdachte zou in deze ruimtes zo’n 500 planten gehad hebben. Ook in de loods vond de politie sporen van cannabisteelt. Zo wees de inrichting en aanwezige materialen op een kweekplaats. Infrax stelde illegale elektriciteitsaftakkingen vast en het gerechtelijk lab kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. De civiele bescherming ruimde alles op.

Stress

Naast de sporen van wietteelt troffen de agenten nog een stroomstootwapen en een zwaar verwaarloosde geelwangamazone aan. De papegaai van 35 centimeter leefde in erbarmelijke omstandigheden. “Wij werden gevraagd om een papegaai op te halen”, zegt Rudi Oyen van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder. “Het was zielig. De papegaai zat in een vogelkooi die al een half jaar niet meer schoongemaakt was. Het dier leefde letterlijk in zijn eigen uitwerpselen. De drek was een smurrie geworden, een dikke pap op de bodem van de kooi. Van de stress had het dier zijn veren uitgetrokken. De eigenaar liet zijn bek afslijpen om dit te voorkomen, maar dat helpt natuurlijk niet. Daarom heeft de vogel nu een plastic beschermkap rond zijn hoofd. Voor hem verandert er nu veel. Plots heeft hij weer licht en lucht”, aldus Oyen.

Tijdens de inval was niemand aanwezig, maar dinsdag rond 23.00 uur kwam een 35-jarige Genkenaar zich spontaan aangeven. De onderzoeksrechter hield hem woensdag aan.