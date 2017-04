Dit team analyseerde “miljoen berichtjes” na aanslagen van 22 maart

Hasselt -

Team D5 – een legertje communicatie-experts dat de Belgische overheid in tijden van crisis bijstaat – is gisteravond in de prijzen gevallen tijdens de Europese ‘112 Awards’ voor hulpverleners. De vrijwilligers, onder wie drie Limburgers, ontvingen er een prijs voor hun crisiscommunicatie en screening van de sociale media in de uren na de aanslagen van 22 maart. “We hebben die dag meer dan een miljoen berichtjes op Twitter en Facebook geanalyseerd.”