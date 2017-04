Limburger baat café uit in China: “Aantal chique auto’s hier is niet te tellen”

Kortessem - De ruige baard en kale knikker van een Harley Davidson-rijder én een hart van koekenbrood. David Wilmots droomde van vrijwilligerswerk in Afrika en belandde voor een aidsproject in de Chinese metropool Wuhan aan de brede Yantzerivier. Achteraf namen de Chinezen het initiatief over, maar David bleef. Hij trouwde met zijn Filipijnse vriendin Kela en werd cafébaas. Intussen baat hij brasserie Brussels Beer Garden uit en recent ook Café Atomium, twee huizen verder. “Als er bij mij geen plaats meer was, trokken mijn klanten naar de concurrentie. Dat vond ik niet leuk. Met een tweede zaak naast de deur hou ik de klanten bij mij”, lacht David.

De vader van David is Boer Wilmots in Vliermaalroot. Maar deze boerenzoon woont intussen 17 jaar in Wuhan, de stad van Mao. “Ik ben altijd nogal sociaal geweest. Als ik mensen kon helpen, deed ik ...