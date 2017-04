CAD Limburg organiseert kamp voor jonge gameverslaafden in Beringen

Beringen -

Het Centrum voor Alcohol en andere Drugproblemen (CAD) in Limburg organiseert deze week in Beringen een reboot-kamp voor jonge gameverslaafden. Vijf dagen lang leren negen gamers hoe ze hun tijd anders kunnen invullen dan met computerspelletjes. “Vooral door te sporten, waarbij we hen tonen dat er niks mis is met af en toe te verliezen. Want gamers hebben een winnaarsmentaliteit”, zegt Huub Boonen van het CAD.