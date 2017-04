Luca Brecel overwon gezondheidsproblemen: “Het beest is getemd”

Na de ontbolstering, de doorbraak en de klim op de wereldranglijst werd het vierde hoofdstuk in de snookercarrière van Luca Brecel (22) dat van de status quo. Aan de vooravond van de kwalificaties voor het WK, de traditionele afsluiter van de snookerjaargang, staat Brecel op plaats 30 in de wereld. Precies even hoog als bij de start van het seizoen. “Ik heb een moeilijk jaar achter de rug”, vertelt een openhartige Brecel, “maar ik heb het gevoel dat mijn fysieke problemen achter de rug zijn. Ik kijk vol verwachting uit naar de toekomst.”

In april 2012 was hij op zijn zeventiende de jongste speler ooit in het Crucible Theatre. Luca Brecel potte op wolkjes, ook de prille relatie met Marie leek hem vleugels te geven. Vijf jaar later is de ...