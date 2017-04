Tom Boonen opgetogen: “Prachtige ervaring, maar ik zit met mijn hoofd al in Roubaix”

Tom Boonen was aan de finish in ‘zijn’ Scheldeprijs enorm opgetogen toen Marcel Kittel als eerste over de streep kwam. De Duitser vloog Boonen aan de finish in de armen en gaf hem een hartelijke knuffel. “Dat doet echt deugd. Het wielrennen is een harde sport, om dan toch vriendschappen te hebben is keileuk”, aldus Boonen na de finish. Al gaf Tornado Tom toe dat hij eigenlijk niet echt gefocust was. “Ik zit met mijn hoofd al in Roubaix.”

“Vandaag was iedereen aan het meeleven met mij. Het was wel echt tof om in het begin constant op een vijftiental kilometer van mijn huis te rijden. Dit was een enorm toffe ervaring, ik kan de mensen die dit hebben geregeld niet genoeg bedanken”, vertelde Boonen na de finish in Schoten.

“Maar eigenlijk zit ik al met mijn hoofd in Roubaix, komende zondag. Ik probeerde oogkleppen op te hebben vandaag, maar het was toch moeilijk door al dat volk langs de weg. Eigenlijk ging ik me niet forceren, maar toen Kittel me kwam vragen heb ik de laatste ronde toch wat in zijn buurt gereden zodat hij niet te veel wind pakte.”