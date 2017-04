Quick Step schiet ook raak in Baskenland: De la Cruz pakt ritwinst en leiderstrui

Ook in Baskenland was Quick Step Floors woensdag oppermachtig: na de zege van Marcel Kittel in de Scheldeprijs won David de la Cruz de derde etappe in de Ronde van het Baskenland. De Spanjaard kwam als eerste over de finish in de straten van San Sebastian. De La Cruz pakt ook de leiderstrui over van Michael Matthews, die in een achtervolgend groepje verzeild was geraakt.

Na twee etappes met relatief weinig hellingen werd er vandaag geklommen in het Baskenland, en stevig: het peloton kreeg maar liefst zes hellingen voorgeschoteld. Dat weerhield Antonio Nibali, broer van voormalig Tourwinnaar Vincenzo, er niet van om ten aanval te trekken. Hij koos samen met Eros Capecchi, Alessandro De Marchi, Jakob Fuglsang, Sergio Pardilla, Stephane Rossetto, Alex Howes, Matteo Montaguti en Arnaud Courteille het ruime sop. Het groepje van negen werd ingelopen vlak voor de laatste beklimming van de dag, al viel er voor Alex Howes wel een beloning uit de bus: hij sprokkelde veel punten op de beklimmingen en is de nieuwe leider in het bergklassement.

Aanvallen op de laatste klim

Nadat de vroege vluchters waren ingelopen, was het aan de grote kanonnen om zich te tonen op de laatste helling van de dag, de Mendizorrotz. Romain Bardet was niet succesvol in zijn aanvalspoging, maar David de la Cruz ging er na een counter alleen vandoor. Ook Ion Izagirre viel nog aan, maar kon niet weggeraken uit het peloton. De 27-jarige Spanjaard had zo een voorschot van vijftien seconden bovenaan de klim.

De la Cruz houdt stand

Op het einde was het jagen, jagen, jagen, maar het peloton kwam niet dicht genoeg om De La Cruz van de zege te houden. Hij hield uiteindelijk enkele seconden over op het spurtende peloton, waar de spurt werd gewonnen door voormalig wereldkampioen Michal Kwiatkowski. De la Cruz is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Jay McCarthy is tweede op drie seconden achterstand, Alejandro Valverde staat derde met eveneens drie seconden achterstand. De eerste Belg is Tosh Van der Sande op de zevende plaats.

Morgen opnieuw Matthews?

Morgen zullen alle ogen weer gericht zijn op Michael Matthews, want de Australiër krijgt weer een uitgelezen kans op ritwinst. De etappe tussen San Sebastian en Bilbao (174 kilometer) doet twee hellingen van tweede categorie aan, de Sollube en de Vivero. Die laatste ligt wel op amper veertien kilometer van de finish, waardoor een moedige aanvaller misschien weer aan het langste eind zal kunnen trekken.