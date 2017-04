RTBF wil reacties sprokkelen over Boonen maar vangt bot: “Gerard en Louis ken ik, maar Frans niet”

Tom Boonen nam woensdag in zijn eigen Mol afscheid van zijn fans, bij de start van zijn laatste wielerwedstrijd op Vlaamse bodem: de Scheldeprijs. Het afscheid van het Vlaamse wielericoon lokte ook reporters van over de taalgrens. Een journalist van de Franstalige omroep RTBF probeerde in het Frans reacties te sprokkelen bij Tom Boonen-fans, maar ving bot bij deze kleurrijke Kempenaar. “Nee, ik versta geen Frans. Gerard en Louis ken ik, maar Frans niet”, zo wimpelde hij de reporter af, om vervolgens in het sappig Kempens een lofzang af te steken over Tom Boonen. “Tommeke is de grootste die er is, bijna toch. Hij mag in het kasteel staan. Een echte kasseifreiter is het”, zegt de overenthousiaste man. “Heb je het al in replay gezien? Die vliegt over de kasseien, meneer!” Een brokje hilarische televisie.