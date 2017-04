Slechts één bushalte op tien toegankelijk voor personen met motorische beperking

Slechts 10% van de bushaltes zijn toegankelijk voor personen met een motorische handicap en ongeveer 4,5% van de bushaltes zijn toegankelijk voor personen met een visuele beperking. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Lies Jans (N-VA).

De lijn voert het onderzoek naar de toegankelijkheid van zijn bushaltes. Deze aantallen geven de stand van zaken van het onderzoek weer op 15 februari 2017. Op dat ogenblik waren al 25.556 van het totaal aantal van 38.039 bushaltes, ongeveer 67% in Vlaanderen geïnventariseerd. Uit de resultaten blijkt dat zelfs mits assistentie slechts ongeveer 27% van de doorgelichte bushaltes toegankelijk is voor personen met een motorische beperking.

Opgesplitst per provincie situeren de meeste bushaltes, die toegankelijk zijn voor personen met een motorische beperking, zich in Antwerpen (15,77%) en Limburg (15,38%). Oost-Vlaanderen bengelt onderaan met zo’n 6,5% toegankelijke bushaltes. Mits assistentie stijgt de toegankelijkheidsgraad in Antwerpen tot 44,62% en in Vlaams-Brabant tot 36,14%, terwijl Oost-Vlaanderen slechts 16,99% haalt. Het grootste aandeel bushaltes die toegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking bevinden zich in Limburg, bijna 12%. In de andere provincies schommelt dit tussen 3 en 4%.