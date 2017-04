Gemeente had huis Bandidosbaas Ramakers niet mogen sluiten

Het huis van Bandidosleider Harrie Ramakers is in maart 2014 onterecht gesloten door de gemeente Echt-Susteren. Dat heeft de Raad van State in Nederland woensdag bepaald. Zo schrijft De Limburger.

Ramakers’ woning werd op last van burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren gesloten nadat twee keer explosieven naar het huis van de Bandidosbaas waren gegooid. Die aanslagen vonden plaats vlak nadat bekend was geworden dat Ramakers een Bandidos-afdeling in Limburg had geopend en hij daar de president van zou zijn.

Veel op het spel

Voor zowel de gemeente als Ramakers - die nog steeds verdachte is in een strafzaak tegen leden van zijn motorclub - stond veel op het spel, namelijk de principiële vraag of Hessels op de juiste gronden, op basis van artikel 174a van de Gemeentewet, eigenlijk wel mocht sluiten.

Ramakers heeft afgelopen jaren alle procedures waarin hij die sluiting aanvocht gewonnen. De burgemeester sloot het huis voor drie maanden vanwege de ‘ernstige verstoring van de openbare orde’. Op basis daarvan startte woningbouwcorporatie Zo Wonen gelijk ook een uitzettingsprocedure omdat de veiligheid van omwonenden in het geding zou zijn. De motorclubleider vocht die sluiting en ontbinding van zijn huurcontract aan. De rechter stelde hem in de huurzaak in 2014 tot twee keer toe in het gelijk.

De bestuursrechter stelde de Bandidos-baas in januari 2016 nog een keer in het gelijk. De gemeente had het pand niet mogen sluiten. Hoewel de rechtbank begrip had voor het handelen van Echt-Susteren, had de burgemeester de woning van de motorclubleider formeel niet zo mogen sluiten. Dat kon alleen als ‘gedragingen in de woning’ tot de verstoring van de openbare orde hadden geleid. Daarvan was volgens de rechter bij Ramakers, wiens huis van buitenaf door onbekenden aangevallen was, geen sprake.

“Op naar Den Haag”

Burgemeester Jos Hessels is ontevreden met de uitspraak. Hij is van mening dat de wet moet veranderen om een bredere aanpak van motorbendes mogelijk te maken. “Dan nu dus op naar Den Haag”, reageert hij op Twitter.

Harrie Ramakers advocaat Phil Boonen is ‘tevreden’ over de uitspraak. Hij achtte de kans fiftyfifty dat hij in het gelijk zou worden gesteld. De Raad van State geeft met deze uitspraak duidelijk weer dat het feit dat je president bent van een motorclub niet kan worden gezien als ‘een gedraging in de woning’ waarmee de openbare orde is verstoord.

Glad ijs

Kort gezegd: Ramakers valt niet te verwijten dat een onbekende met explosieven naar zijn huis heeft gegooid omdat die mogelijk aanstoot nam aan het presidentschap van de Bandidos. En dus had de burgemeester van Echt-Susteren het wetsartikel waarmee hij het huis van de Bandidos-president sloot niet mogen toepassen. “Dat de gemeente dat nu via de politiek wil gaan veranderen begrijp ik. Maar tegelijkertijd begeef je je daarmee ook op glad ijs. Want als hooligans van Feyenoord het huis van de voorzitter van de Ajax-fanclub aanvallen, kun je toch ook niet zeggen dat die voorzitter dat door zijn functie heeft uitgelokt?”, aldus de raadsman.