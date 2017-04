Heeft xtc van Kinrooienaar dood veroorzaakt bij beste vriend?

Kinrooi / Maasmechelen - De correctionele rechter in Tongeren wil weten welke drug aan de oorzaak ligt van de dood van Dimitri M. (24). Een 31-jarige Kinrooienaar riskeert 12 maanden opsluiting omdat hij zijn beste vriend niet hielp toen die na een overdosis vocht voor zijn leven. De dertiger filmde Dimitri’s doodstrijd. Voor het aanleveren van xtc riskeert hij een extra straf van 30 maanden. Vandaag beval de rechter verder onderzoek in de zaak om de juiste doodsoorzaak te kunnen bepalen. Ook een dealer en twee andere vrienden staan terecht.

Op 23 november 2014, 14.12 uur begaven de agenten van politiezone Lanaken zich naar een woning op de Rijksweg in Maasmechelen. Op de grond van het appartement troffen ze een levenloze 24-jarige man aan. Het was al snel duidelijk dat een nachtje stappen met overmatig druggebruik fataal was afgelopen.

Bolletjes xtc

De avond voordien besloten de vrienden zoals gewoonlijk rond iets voor middernacht op stap te gaan in Hasselt. Met twintig witte bolletjes xtc in zijn broekzak trok de dertiger samen met zijn beste vriend Dimitri M. en een vriendin de nacht in. Om vijf uur ‘s nachts vonden ze het welletjes. Het drietal keerde terug naar de Rijksweg om op het appartement van de dertiger het feestje verder te zetten. Tot het rond de middag fout liep.

Dimitri M. raakte in shock. “Hij had supermanpillen (de stimulerende drug PMMA, nvdr.) genomen. Ik wist niet eens dat hij die gebruikte”, vertelde de dertiger voor de rechter. Zelf beweert hij enkel xtc te hebben gedeeld met zijn kameraad. Zijn vriend stierf uiteindelijk aan hyperthermie, waarbij het lichaam door het innemen van drugs oververhit geraakt. De rechter eist verder onderzoek waaruit moet blijken of de ingenomen xtc, aangeleverd door de dertiger, ook tot de dood van de jongeman heeft geleid.

Op 13 september wordt de zaak opnieuw behandeld.