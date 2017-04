Vervelende blessure houdt Cavendish uit Scheldeprijs en Parijs-Roubaix

Mark Cavendish start vandaag niet in de Scheldeprijs door een blessure. De ex-wereldkampioen werd vorig jaar nog tweede en was in het verleden al drie keer winnaar in Schoten. Hij is ook afwezig voor Parijs-Roubaix komende zondag.

“Cav” stond aanvankelijk op de deelnemerslijst, maar bij de bekendmaking van de definitieve selectie ontbrak zijn naam. Woensdag werd duidelijk waarom: in een statement verklaarde Team Dimension Data dat de Manx Missile sukkelt met een overbelaste enkel. Teamdokter Jarrad Van Zuydam bevestigde dat Cavendish de blessure enkele weken geleden opliep tijdens Tirreno-Adriatico. “We dachten dat hij ervan verlost was, maar tijdens de trainingen ondervond Mark opnieuw hinder. Verder onderzoek en behandeling is nodig voordat hij terug in competitie treedt, al zijn we optimistisch voor een snelle terugkeer”, aldus Van Zuydam.

Cavendish was in 2007, 2008 en 2011 de snelste man in de Scheldeprijs. Vorig jaar finishte hij nog vlak achter Marcel Kittel op de tweede plaats. Volgens Team Dimension Data focust de man van het eiland Man nu op de Ronde van Frankrijk, waar hij al dertig (!) etappes won tijdens zijn carrière en ook éénmaal de groene puntentrui won (2011). Vorig jaar won de 31-jarige Brit er eveneens vier etappes.