Iedereen kan nu America’s Next Top Model worden, ongeacht de leeftijd

America's Next Top Model is binnenkort aan zijn 24ste seizoen toe en daarin wordt een grote verandering doorgevoerd. In een videoboodschap kondigde Tyra Banks, die terug is als presentatrice, namelijk aan dat er dit keer geen leeftijdslimiet is.

Er zijn twee grote veranderingen op til voor het nieuwe seizoen van America's Next Top Model (ANTM): Tyra Banks keert terug als presentatrice en de wedstrijd staat voortaan open voor modellen van alle leeftijden. "Ik ben altijd een voorvechter geweest van diversiteit", zegt Banks in een aankondiging op Instagram. "Er zijn nu 23 seizoenen geweest van ANTM en elke keer zeggen we dat kandidaten 27 of jonger moeten zijn. Vanaf nu is er geen leeftijdslimiet meer."

Eerder al maakte Banks bekend dat ze opnieuw de fakkel van presentatrice zal overnemen van Rita Ora, die het 23ste seizoen presenteerde. Naar verluidt geeft het topmodel daarmee gehoor aan de vele smeekbeden van de fans die haar vroegen om terug te komen. "Ik heb er lang over nagedacht, maar achter de camera werken is niet langer voldoende voor mij want ANTM is in mijn dna verweven", zei ze daarover.