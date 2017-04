Jongetje (5) met hersentumor fleurt helemaal op wanneer hij prachtig geschenk krijgt

De vijfjarige Eddie Nagel uit het Amerikaanse McKees Rocks in Pennsylvania gaat momenteel de strijd aan tegen een hersentumor. Om het jongetje in deze zware periode toch een lach te bezorgen, besloten zijn vrienden en familie in samenwerking met Make-A-Wish een mooi geschenk aan hem te geven. Eddie kreeg afgelopen weekend een groot speelhuis cadeau en was daar zichtbaar erg blij mee.

Eddie is een enorme fan van Mickey Mouse en wilde daarom ook een eigen speelhuisje in de stijl van het wereldberoemde animatiefiguurtje. Mede dankzij Make-A-Wish werd zijn wens ook werkelijkheid. “Het was een geweldige ervaring om met de organisatie samen te werken”, vertelde moeder Christina Nagel. “Ze zorgen er echt voor dat je dromen uitkomen.”

In augustus vorig jaar stelden de dokters vast dat Eddie een hersentumor had. “Hij viel en struikelde constant op de grond, zonder enige verklaring”, stelde zijn vader Edward Nagel. “De kinderarts heeft daarom aangeraden om een MRI-scan te laten uitvoeren. Eens de resultaten bekend waren, werd hij diezelfde nacht nog overgebracht naar het ziekenhuis.” Sindsdien maakt Eddie zware periodes mee met wekelijkse chemotherapieën, al is de tumor wel aan het krimpen.

“Geschenken zoals dit speelhuis zijn erg belangrijk en kunnen een groot verschil maken voor gezinnen als deze”, verklaart Lisa Maurer, de dokter van Eddie. Zelfs burgemeester Jack Muhr kwam tijdens het blijde moment langs om het jongetje voor een dag tot burgemeester van McKees Rocks te benoemen. “Hij moet momenteel erg veel doorstaan. Op deze manier willen we ons steentje bijdragen om hem beter te laten voelen”, aldus Muhr. Het prachtige initiatief heeft er in ieder geval voor gezorgd dat het jongetje voor minstens enkele uren al zijn zorgen kon vergeten.