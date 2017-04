Wespen zijn er vroeg bij

Hasselt -

Begin april en de wesp is al uit de startblokken. Weinig mensen die hen met plezier in hun tuin verwelkomen. De brandweer rukte de afgelopen dagen dan ook al uit voor het opruimen van de eerste nesten. De zachte en droge wintermaanden laten deze insecten een maand vroeger op ons los, maar een voorbode voor een zomerse plaag is dit niet. “De komende maanden zijn voor de wespen het belangrijkst”, zegt Luc Crèvecoeur van Likona, de Limburgse Koepel voor Natuurstudie.