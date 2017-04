Sam en alle Mol-kandidaten zingen nog één keer Shosholoza

Afgelopen maandag werd de laatste aflevering van De Mol uitgezonden op VIER. Alle kandidaten kwamen terug samen om te kijken hoe Eline alles saboteerde gedurende de drie weken in Zuid Afrika. Maar eigenlijk zaten veel kijkers vooral met dit in hun hoofd: “Kan Sam alstublieft nog één keer Shosholoza zingen?”

Op de afterparty van de laatste aflevering ging het er gezellig aan toe. Iedereen wist ein-de-lijk wie de beruchte Mol was, en alle kandidaten zagen elkaar na al die maanden terug. Het feest mondde uit in een gezamenlijke Shosholoza-party en dat zullen veel Mol-kijkers weten te appreciëren. Sam, oftewel “hebt gij eigenlijk een broek met zakken aan de zijkant?”, veroverde in de tweede aflevering de harten van alle Vlamingen met dit liedje en daar laat Marzena ons maar al te graag van meegenieten op haar Instagram.