Syrisch leger ontkent “categoriek” iets te maken te hebben met gifgasaanval

Het Syrische leger ontkent elke betrokkenheid bij de chemische aanval in het noordwesten van het land, waarbij 58 doden vielen. “Het militaire bevel ontkent categoriek het gebruik van gelijk welke chemische of toxische stof in Khan Sheikhoun vandaag (dinsdag)”, klinkt het in een communiqué. “Het onderlijnt dat het dat nooit, op geen enkel moment, gebruikt heeft, op geen enkele plaats, en dat het ook niet van plan is dat in de toekomst te doen.”