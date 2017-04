Duitse buurlanden - ook België - gaan over omstreden Duitse wegentol overleggen

Brussel - België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk gaan op 7 juni, daags voor de Europese ministers voor Transport in Luxemburg vergaderen, overleg plegen over de wegentol voor personenwagens die Duitsland wil invoeren op de snelwegen. Dat zegt de woordvoerder van de Luxemburgse premier Xavier Bettel. Oostenrijk dreigde er al mee de tol te zullen aanvechten bij het Europees Hof van Justitie.

De “PKW-Maut” die Duitsland wil invoeren is omstreden. Alle gebruikers van Duitse snelwegen of wegen onder federaal beheer zouden de tol van gemiddeld 74 euro moeten betalen. Wagens die in Duitsland geregistreerd zijn zouden - volgens de oorspronkelijke plannen - de facto worden vrijgesteld omdat de eigenaars van die wagens de tol van hun wegenbelasting mogen aftrekken. Buitenlandse chauffeurs krijgen die korting niet. De Europese Commissie oordeelde al dat dit discriminerend zou zijn en vroeg aanpassingen, maar het is maar de vraag of die er komen.

In enkele buurlanden wordt al langer geprotesteerd tegen de Duitse plannen. Oostenrijk dreigde al met gerechtelijke stappen en ook de vorige Nederlandse regering liet duidelijk weten tegen de tol te zijn, net als de Luxemburgse regering. In ons land wordt vooral in de Oostkantons met angst naar de plannen gekeken. Heel wat mensen uit Duitstalig België werken in Duitsland en steken dagelijks de grens over. De Duitstalige Gemeenschap vroeg al een niet-betalende zone voor grensbewoners.

(belga)