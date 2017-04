Justin Jules wint massasprint in Ronde van de Sarthe

Justin Jules (WB Veranclassic Aqua Protect) is de eerste leider in de 65e Ronde van de Sarthe (cat. 2.1). De 30-jarige Fransman was na 173,2 kilometer in Pouzauges in een massasprint sneller dan zijn landgenoot Arthur Vichot en de Italiaan Andrea Vendrame. Thomas Sprengers was met een vijftiende plaats beste Belg.