Hasselt - Een vernieuwd busplein aan het station van Hasselt moet de overlast daar verminderen. De stad wil dat doen in het kader van het VoltHa-plan, waarmee de overlast in de stationsbuurt wordt aangepakt. Dat plan is nu al één jaar in voege en lijkt haar vruchten af te werpen. Zo heeft de politie het afgelopen bijna 200 processen-verbaal minder opgesteld dan het jaar voordien.