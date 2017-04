Kenny De Ketele droomt van wereldtitel in het baanwielrennen

Gent - Kenny De Ketele behaalde op het vorige WK een bronzen medaille in de puntenkoers. In 2012 veroverde hij met Gijs Van Hoecke het goud in de ploegkoers, een discipline waarin hij nu samen met Moreno De Pauw bij de favorieten hoort. Op het jongste EK haalde het duo brons, nu hoopt De Ketele op meer.

“Met Moreno heb ik enkele mooie zesdaagsen achter de rug, we zijn goed op elkaar ingespeeld, maar een WK is nog altijd een WK, je moet opboksen tegen grote namen. Ik hoop echt wel op een titel, in de ploegkoers of puntenkoers, het mag zelfs in elkaar onderdeel zijn waarin ik start (lacht). Je moet hoog mikken en ik ben ambitieus”, verklaarde De Ketele dinsdag na de training van de Belgische baanwielrenners in Gent. “Er waait een nieuwe wind in de pisteploeg”, aldus De Ketele. “Dat is wel fijn. Er zijn veel nieuwe jonge jongens bijgekomen en ze hebben allemaal zin om een goede prestatie neer te zetten. Ik hoop toch echt dat we met minstens één titel voor de Belgische selectie huiswaarts keren.”

Tokio 2020

Dat nieuwe elan is zichtbaar in de ploegenachtervolging, waarin de Belgische selectie Rio niet haalde en de handdoek in de ring gooide na enkele pogingen om de limiet te halen. “Nu is er een nieuwe ploeg, we zetten al meteen goede tijden neer, er is veel progressie mogelijk en ik denk dat het project kans op slagen heeft voor Tokio 2020 als we deze groep bij elkaar kunnen houden. Echt, ik hoop het, want het is een fijne en sterke groep jonge renners. Ik hoop en ik denk ook wel dat ik er dan ook nog zelf deel van zal uitmaken. We moeten op dit WK mikken op de top acht, zodat we met een goed gevoel huiswaarts kunnen keren. We willen sneller rijden dan we al gereden hebben, een nieuw Belgisch record laten optekenen en voor het eerst onder de vier minuten duiken.”

Het WK baanwielrennen vindt van woensdag 12 april tot zondag 16 april in Hongkong plaats.

(belga)