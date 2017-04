Witte Huis noemt gifgasaanval “laakbaar” en legt schuld bij Obama’s laksheid

De gifgasaanval op Syrische burgers is volgens het Witte Huis “laakbaar”. Nog in de reactie van Washington wordt de schuld gelegd bij Trumps voorganger, omdat hij er niet in geslaagd is krachtiger op te treden om dergelijke aanvallen door de Syrische regering te voorkomen. Intussen raakte ook bekend dat de VN-Veiligheidsraad woensdag/morgen in spoedzitting bijeenkomt over de chemische aanval, op vraag van Groot-Brittannië en Frankrijk. Dat meldde de Amerikaanse VN-ambassade.