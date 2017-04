Kwart meer warmtepompen geplaatst

Brussel - Vorig jaar plaatsten de Vlamingen 3.728 nieuwe warmtepompen in hun woningen. Dat is een kwart meer dan het jaar ervoor. Bij nieuwbouw kiest ongeveer 20 procent voor een warmtepomp - al dan niet in combinatie met zonnepanelen - om het verplicht aandeel hernieuwbare energie te behalen, zegt minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld).

De stijging is vooral te danken aan het verplicht aandeel hernieuwbare energie bij nieuwbouw, waar een stijging van 66%, van 1.411 naar 2.336 warmtepompen werd opgetekend. Bij bestaande gebouwen was er een lichte daling (van 1.581 naar 1.392 warmtepompen, of een daling van 12%).

Sinds de invoering van het verplichte minimumaandeel hernieuwbare energie in 2014, is er een duidelijke stijging van het aantal warmtepompen. In 15 procent van de aangiften combineert men zonnepanelen en warmtepomp. In nog eens 5 procent kiest men enkel voor een warmtepomp.

In totaal zijn er nu 20.882 warmtepompen geïnstalleerd in Vlaanderen.

“Onder andere door de lage gasprijs, kiest de Vlaming nog vaak voor andere verwarmingstechnieken. Om warmtepompen een extra duwtje in de rug te geven, hebben we de premie sinds 1 januari opgetrokken. We zijn ook volop bezig met de verfijning van de EPB-regelgeving, zodat warmtepompen vanaf 2018 juist doorgerekend kunnen worden. Wie voor hernieuwbare energie kiest, willen we daar immers ook eerlijk voor belonen”, zegt minister Tommelein.