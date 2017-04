“Hongersnood 12-12” bracht al 4,8 miljoen euro bijeen

Brussel - “Hongersnood 12-12”, de actie van het Consortium 12-12 voor de strijd tegen de hongersnood in Jemen, Somalië, Zuid-Soedan en Nigeria, heeft al 4,8 miljoen euro ingezameld. Dat is vernomen bij coördinator Erik Todts.

In de vier bovengenoemde landen lijden naar schatting 20 miljoen mensen, van wie 1,4 miljoen kinderen, aan ernstige ondervoeding. VN-noodhulpcoördinator Stephen O’Brien had het over de grootste humanitaire crisis sinds de oprichting van de VN, net na de Tweede Wereldoorlog.

Diezelfde O’Brien sprak dinsdag in Brussel met de Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en met de mensen van het Consortium 12-12, die in ons land een actie hebben opgezet. De Belgische regering beloofde eerder al om voor elke ingezamelde euro een extra euro uit te trekken. De teller van de inzameling staat intussen dus op 4,8 miljoen euro.

O’Brien was lovend voor de actie. “Dit is een goed voorbeeld van hoe we bijkomende middelen kunnen vinden”.

