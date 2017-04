De fluwelen choker is passé: maak plaats voor deze hippe halskettingen

Move over chokers - je weet wel: de strakke halskettingen die recht uit de jaren negentig komen. Sterren pronkten er vorig jaar massaal mee op het Coachella-festival, maar vervangen het sieraad steeds vaker door andere opvallende juwelen waarmee ook jij een statement kunt maken.

Een gotisch kruis

Droeg je vorig jaar met Halloween nog een opzichtig kruis om je beste versie van een heks neer te zetten, dan is het nu menens: kruisjes, groot of klein, zijn nu ook gewoon modieus.

Bella Hadid Foto: Photo News

Lippen aan een lint

Mag het iets stoer en sexy tegelijk zijn. Zangeres Rihanna draagt een ketting met fonkelende lippen rond haar nek. De combinatie met het bikinilint en de kortere kettingen geeft haar een badass look.

Rihanna Foto: Photo News

Robuuste accenten

Voormalig topmodel, nu actrice Cara Delevingne pakt het aan zoals Riri en combineert korte kettingen met een lange. Vooral het accent aan het langste exemplaar valt op. Van een abstract bedeltje tot een kever of libelle: zolang het maar opvalt zit je goed.

Cara Delevingne Foto: Photo News

Een lasso

Een fijne ketting met een sliertje eraan - dat doet denken aan een lasso - is ook hip en past zowel bij een klassieke en sportieve look. Sofia Richie ging voor dat laatste en maakte het extra stoer door er enkele robuustere zilveren chokers met ringen bij te dragen.

Sofia Richie Foto: Photo News

Laagjes bling

De choker mag dan wel passé zijn, de zilver- en goudkleurige exemplaren blijven nog wel even meedraaien. Alleen wordt er tegenwoordig meer in laagjes gewerkt zoals topmodel Kendall Jenner hier perfect weergeeft.

Kendall Jenner Foto: Photo News

Naamkettingen

Het is ook weer modieus verantwoord om de Carrie Bradshaw in jezelf naar boven te halen en een naamketting te dragen, zoals Sofia Richie in de nieuwste Tommy Hilfiger-campagne. Extra punten als je in laagjes werkt en drie of meer verschillende kettingen combineert.