Parijs en Londen willen spoedbijeenkomst VN-Veiligheidsraad

Frankrijk en Groot-Brittannië hebben om een spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad verzocht “na een nieuwe” bijzonder ernstige, chemische aanval” in Syrië. Dat heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Marc Ayrault dinsdag bekendgemaakt, en Londen van zijn kant maakte het bekend via een woordvoerder van de Britse vertegenwoordiging bij de VN. Woensdag is een gewone vergadering over Syrië gepland. Het is nog onduidelijk of het nog daarvoor tot een spoedzitting komt. Intussen heeft ook de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de aanval gehekeld. Hij had het in een telefoongesprek met Poetin over een “onmenselijke chemische” aanval, die de vredesgesprekken bedreigt. De Amerikaanse president Trump kreeg intussen de vraag van zijn partijgenoten om ook officieel te reageren.

“De eerste berichten maken gewag van een groot aantal doden, ook kinderen” in de provincie Idlib, zo motiveerde Ayrault zijn verzoek. De balans is intussen opgelopen naar 58 doden, onder wie elf kinderen, melden activisten. Zijn president, François Hollande, acht Assad “verantwoordelijk” voor de gifgasaanval, meldt hij in een persbericht.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken noemde de aanval “vreselijk”. Ook hij ziet er “alle eigenschappen in van een aanval door het regime” van Assad. “Er moet een onderzoek komen en de daders zullen rekenschap moeten geven”, aldus Johnson op Twitter. In een communiqué voegt hij eraan toe dat het regime al eerder chemische wapens inzette.

Van Trump is er dus nog geen officiële reactie, maar de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Nikki Haley, noemde de Syrische president Bashar al-Assad al een “oorlogsmisdadiger”. “Wat hij zijn volk aangedaan heeft, is niet minder dan stuitend”, zei Haley. Republikeinse volksvertegenwoordigers riepen Trump al op zich duidelijk uit te spreken tegen het regime van Assad. Noch Trump, noch zijn Buitenlandminister hebben dinsdag al officieel gereageerd.

Turkije reageerde ook ongewoon scherp tegenover Rusland, een land waarmee het de laatste maanden de banden aan het aanhalen was. In een telefoongesprek met zijn ambtgenoot noemde Erdogan de aanval “onmenselijk”. Bovendien worden zo ook de vredesgesprekken bedreigd. Dat melden anonieme bronnen binnen het Turkse presidentschap. De twee presidenten kwamen verder overeen “dat het nodig is gemeenschappelijke inspanningen te doen opdat het staakt-het-vuren zich kan verderzetten”.

Anders dan de westerse landen wijst Ankara niemand met de vinger. Voor Buitenlandminister Mevlüt Cavusoglu, geciteerd door het regeringsgezinde persbureau Anadolu, moet “deze misdaad tegen de menselijkheid bestraft worden”. “Zij die zeggen dat het het Syrische volk zal zijn dat over het lot van Assad beslist, moeten inzien dat als het zo verdergaat er geen mensen over zullen zijn om over Assads lot te beslissen.” De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken sprak zich vorige week tijdens een bezoek aan Ankara in die zin uit.

Het Russisch ministerie van Defensie heeft laten weten dat zijn luchtmacht geen aanvallen heeft uitgevoerd in de Syrische provincie Idlib.

