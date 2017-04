Gekke week in de Mozaïek

Banneux

Hasselt - Naar aanleiding van de lichtstoet in de wijk, op 1 april, hield Kindercampus Mozaïek een gekke carnavalsweek.

Elke dag mochten de kinderen, maar ook de leerkrachten, zich verkleden op een andere manier : gekke hoeden op maandag, gekke schoenen op dinsdag, gekke haren op woensdag, blinkdag was donderdag met allemaal glitters. Op vrijdag mocht iedereen dan zijn favoriete verkleedpak aantrekken en was het carnavalgevoel er helemaal. De optocht door de wijk samen met de Koninklijke Harmonie Hasselt maakte het nog wat feestelijker. Op hun vrolijke deuntjes dansten groot en klein de polonaise op de speelplaats van de Zegestraat. Op de schoolwebsite is van elke dag is een uitgebreid fotoalbum te bekijken.