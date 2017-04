Nederland wil verdachte uitleveren in zaak Amanda Todd

De Hoge Raad, alias het Hof van Cassatie in Nederland, heeft ingestemd met de uitlevering van de 38-jarige webcamafperser Aydin C. aan Canada. De verdachte wordt in verband gebracht met de dood van de vijftienjarige Canadese Amanda Todd, die in 2012 zelfmoord pleegde.

Daarmee bevestigt het hoogste rechtscollege in Nederland dinsdag de beslissing van de Internationale Rechtshulpkamer in Amsterdam, die in juni vorig jaar toestemde in de uitlevering. C. ging daartegen in beroep, maar de Hoge Raad verwierp dit. In het arrest staat dat aan alle voorwaarden voor uitlevering is voldaan.

Canada vervolgt de man voor bedreiging en dwang in een zedendelict en voor bezit en verspreiding van kinderporno. In het uitleveringsverzoek is niet de aanklacht voor vermeende betrokkenheid bij haar dood opgenomen. Als C. in Canada wordt veroordeeld tot een vrijheidsstraf, dan kan hij die volgens het uitleveringsverdrag in Nederland uitzitten.

Uiteindelijk beslist de minister van Veiligheid en Justitie of C. definitief naar Canada kan gaan voor zijn proces. Het tijdstip waarop over de uitlevering wordt besloten, is nog niet duidelijk.

Tilburger Aydin C. werd op 16 maart wegens de jarenlange digitale stalking en afpersing van tientallen jonge meisjes en een homoseksuele man veroordeeld tot tien jaar en 243 dagen gevangenisstraf. De zaak van Amanda Todd werd hem daarin niet ten laste gelegd.

