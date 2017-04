Mildere straf voor agressieve Houthalense dokteres na verzet

Houthalen-Helchteren - Een 61-jarige Britse dokteres die zeven jaar lang haar praktijk in Houthalen-Oost had, is dinsdag ook na verzet veroordeeld voor agressie en het uiten van bedreigingen.

De vrouw met Iraakse roots is nu ook schuldig bevonden aan weerspannigheid tegenover de politie plus geweld tegenover een deurwaarder, een buurman én een baliebediende. Enkel voor de beschuldiging dat ze met haar wagen twee agenten had willen aanrijden, krijg ze de vrijspraak. Het komt haar nu op 14 maanden cel, waarvan de helft met uitstel te staan. In augustus vorig jaar had ze nog 15 maanden effectief gekregen voor de feiten. Toen stuurde ze haar kat naar de rechtbank wat haar vervolgens op de onmiddellijke aanhouding kwam te staan. Sinds begin maart zit ze in de cel. Op haar proces vorige maand verzette ze zich hevig en beledigde het parket en de rechter. Dinsdagochtend bleef ze rustig en hoorde in alle stilte haar vonnis aan. De vrouw heeft nu 30 dagen de tijd om te beslissen of ze beroep aantekent.